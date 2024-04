Reprodução/Globo - 10.04.2024 Beatriz foi criticada por fazer comparação envolvendo Deus e Satanás no 'BBB 24'





Beatriz foi criticada após uma fala polêmica que teve na madrugada desta quarta-feira (10) no "BBB 24". A sister fez uma comparação envolvendo Deus e Satanás enquanto comentava a possibilidade de voltar do paredão , que enfrenta com Davi e Isabelle.

"As pessoas que fazem coisas maliciosas se atrapalham sozinhas", declarou Alane no bate-papo com a vendedora. A paulista disse estar com medo da berlinda, mas ressaltou que confia em Deus, enquanto segurava a imagem de uma Santa.





"Creio que do jeito que Deus e Nossa Senhora de Nazaré entrou naquela UTI para tirar a minha irmã, vai entrar nesse paredão. Creio no meu Deus. Quando Satanás tenta se levantar, usando as pessoas, dobro meu joelho no chão. É a minha maior arma", declarou.

"Pode falar o que quiser, se levantar contra mim. Meu joelho vai para o chão. Quanto mais Satanás atenta, [...] minha maior arma é ser quem sou", completou. Espectadores apontaram nas redes sociais que Beatriz estaria comparando Satanás com Davi e reprovaram a fala. A sister também foi criticada por comparar a ação de Deus no paredão e na questão médica da irmã.

"Misericórdia, que comparação foi essa da Beatriz? Vem aí os 99,99% de rejeição", criticou um internauta no X, antigo Twitter. "Mexeu com a pessoa errada! Chamou o Davi de Satanás? Espere por esperar", declarou outro. "Não aguento mais essa história da irmã dela, chegou a hora dessa falsa sair", reprovou mais um.





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: