A apresentadora Ana Maria Braga quebrou um protocolo no "Mais Você" desta quarta-feira (10) e pediu desculpas a Lucas Buda, eliminado do "BBB 24", por ter sido gordofóbica com ele no programa da terça-feira.

Ana Maria chamou o participante de "menino gordo" e revoltou parte da audiência da Globo. Logo no início da entrevista com o eliminado, Ana mudou o protocolo e pediu desculpas ao carioca.

"Foi uma expressão imprópria, mas, para mim, carinhosa quando te vi abandonado. Me referi a você como 'gordinho', mas era um carinho mesmo", disse Ana Maria Braga.

"É um prazer ser acalentando e acolhido por você", respondeu Buda, que pediu um abraço para Ana, que surpreendeu na resposta.

"Você deve ser um cabra muito gostoso de abraçar", completou.

Lucas Buda foi eliminado do "BBB 24" em um paredão com Alane e Isabelle. Com conflitos com a ex-esposa Camila Moura, o ex-BBB descobriu o fim do casamento ao sair da casa e recebeu apoio diferenciado da emissora nos programas que está participando.





