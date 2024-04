Reprodução/Globo - 10.04.2024 Rose, irmã de Lucas Buda, falou da relação do brother com Pitel no 'BBB 24'





Rose Ferreira, irmã de Lucas Buda, esteve no "Encontro com Patrícia Poeta" desta quarta-feira (10) e comentou a participação do irmão no "BBB 24". Questionada sobre a relação do brother com Pitel no reality show, ela reconheceu a "paquera" entre os dois e opinou que o professor "errou" com o comportamento.





"Para a gente, foi muito difícil, rolou outras tretas através dessa [aproximação], como a separação", iniciou Rose. A irmã de Buda se referiu à decisão de Camila Moura, que optou por terminar o relacionamento de 15 anos com Lucas , após os flertes do companheiro com a sister.

"Ele percebeu [que tinha algo errado]. A relação deles sempre foi muito boa. Com Camila, nunca teve treta, briga ou desavença nenhuma. Eles eram muito parceiros", declarou. Patrícia questionou se Rose achava que a relação de Buda e Pitel poderia evoluir para um romance, caso tivesse um "sinal verde" da sister.

A irmã do participante negou essa possibilidade, mas assumiu que gostaria de "dar uns tapas" em Lucas. "Acho que não [iria evoluir]. Lucas ficou mais na paquera. Acredito que ele não ia além disso. Dá vontade de dar uns tapas nele. Porque a gente sabe que ele errou nesse sentido. Mas somos humanos, todo mundo erra", comentou.

