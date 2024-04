Reprodução/TV Globo O Líder da semana, Lucas Henrique, indicou Giovanna direto ao Paredão

A noite de sexta-feira (5) teve formação de Paredão no BBB 24. Com apenas dois integrantes do Quarto Gnomo na casa, Lucas Henrique e Giovanna decidiram que usariam uma "última cartada" contra os rivais do Quarto Fada. A ideia era que Lucas, que é o atual Líder, indicasse a aliada diretamente para o Paredão, fazendo com que os adversários do outro grupo votassem entre si. O que eles não contavam era que, segundo a dinâmica da semana, os brothers tiveram que escolher um nome para salvar da berlinda, em vez de votar em quem gostariam que fosse emparedado, como acontece normalmente.





Veja como foi a formação do 18º Paredão do BBB 24:

Davi vota para salvar Isabelle;

Isabelle vota para salvar Davi;

Giovanna vota para salvar Isabelle;

Alane vota para salvar Beatriz;

Beatriz vota para salvar Alane;

Matteus vota para salvar Beatriz.

Alane e Davi foram os que receberam menos votos para serem salvos e, por isso, agora disputam a preferência do público, ao lado de Giovanna.

Davi se diz confiante para a final

Em seu sétimo Paredão, Davi se diz confiante para permanecer no reality. Durante conversa com Isabelle, o baiano indicou que já está de olho na final.

"Eu tô confiante. Eu mesmo sinto assim uma confiança, sabe? Confiança em todos os aspectos: confiança no jogo, confiança no que eu fiz, confiança no que eu faço, confiança de tudo. Já passei por muita coisa nessa casa aqui e não é agora no final do jogo que eu não vou passar, né?", disse ele à amiga.

Para o motorista de aplicativo, o jogo ainda não acabou e tem muita coisa pra acontecer ainda: "O que vier de lá pra cá a gente vai enfrentar sem medo. Se posicionar que é o que a gente sabe fazer bem e jogo que segue. Rumo à final", declarou ainda.

Buda comemora recorde no BBB: "Entrei para a história"

Lucas Henrique vibrou com o recorde conquistado no BBB 24. Durante a sua participação no programa, Buda ganhou a Prova do Líder cinco vezes, tornando-se o maior vencedor de lideranças da história do reality, ao lado de Kadu Parga, do BBB 10. Durante o programa ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt parabenizou o professor pelo feito.

Pouco depois, o brother celebrou a conquista, durante um bate-papo com Giovanna: "Gente, Big Brother é muito engraçado, né? Pô, estou muito feliz, cara! Eu bati um recorde!". "Que isso, hein?!", disse a sister. "Entrei para a história!", declarou ele. "14 anos que ninguém bate esse recorde", lembrou a mineira.

Tadeu também deu seus parabéns a Matteus, que venceu a Prova do Anjo pela quinta vez na temporada e está imune nesta semana. O gaúcho igualou um recorde de 21 anos atrás, de Dhomini, do BBB 3, que também venceu a disputa cinco vezes. "Parabéns para vocês! Impressionante o desempenho", disse o apresentador.

