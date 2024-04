Reprodução BBB 24: no monstro, Giovanna e Buda planejam vingança contra rivais

Guerra no "BBB 24"! Os participantes Lucas Buda e Giovanna Lima estão cogitando não contribuir para a compra da casa. O plano surgiu após Matteus colocá-los no castigo do mostro, retirando os do VIP. O gaúcho foi quem ganhou a última prova do anjo da temporada nesta sexta-feira (5).

Após serem escolhidos para cumprir o castigo, Giovanna e Lucas tiveram que se despedir do vip e migraram para a xepa. Na sala, a dupla criticou a atitude de Matteus.

"Isso é burrice. Porque vai ter que dividir ainda mais o pouquinho que veio. E, quando eles forem pro VIP, não vai ter nada, praticamente. Já tinha pouca coisa. A gente não vai fazer mercado", destacou a nutricionista.

A mineira também apontou que não fará esforços para contribuir na compra coletiva da xepa. "Se ele [Matteus] tá achando que eu vou doar muito [para o mercado], tá f*****. Não vou doar não. Não me tirou 300? Eu poderia dar 600, agora vou dar só 300 também", enfatizou.

Mais radical, Lucas Buda confessou para a sister que estava pensando em nem contribuir.

"Eu estava pensando até em não doar [algum valor para as compras]", disse a Giovanna. "Pois é. Já que o resto nunca tem nada pra doar, que diferença vai fazer?", adicionou a mineira.

