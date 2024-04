Reprodução/Instagram Yasmin Brunet expõe grupo com Gnomos após polêmica com Michel

Yasmin Brunet se pronunciou sobre os boatos de que não estaria na lista de convidados do casamento de Michel. A influenciadora expôs a conversa dos ex-aliados do BBB 24, desmentindo os rumores.

Tudo começou com uma declaração do ex-brother em entrevista a Zean Bravo, colunista do Telinha, do jornal Extra.





Na declaração, o professor comentou que não vai levar todos os colegas de confinamento para a vida fora da casa. "Para meu casamento, por exemplo, chamaria Raquele, Giovanna, Fernanda, Pitel, Rodriguinho e Bin".

Com a falta do nome da modelo, os internautas a questionaram e ela fez questão de esclarecer. "Gente, eu vi que tem uma galera me marcando no negócio que o Michel falou do casamento dele, né? Mas olha só, só um segundinho".

"Assim que eu saí da casa, eu fiz um grupo no WhatsApp com algumas pessoas", comentou ela antes de publicar um print onde Michel aparece negando a notícia.

"Gente, essa matéria que saiu no Extra é mentira"; "Dos convidados do meu casamento. To p*to", escreveu ele.

Por fim, Yasmin deu um ponto final no caso. "Então, sem intrigas", declarou ela.

