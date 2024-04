Reprodução/X - 05.04.2024 Pernambucano elogiou o jogo do capoeirista nesta sexta (05)

Gil do Vigor, participante do BBB 21, elogiou o jogo de Lucas Henrique no BBB 24 após a quinta vitória do capoeirista na Prova do Líder.



"Independente de tudo, o Buda foi um dos maiores jogadores do BBB. Ele se livrou dos paredões, venceu provas, se reinventou durante o jogo e chegou ao TOP 6 por puro mérito. Gostem ou não, o cara amassou! Eu voltei a gostar dele e espero que possamos debater aqui fora sobre políticas públicas voltadas à parcela que realmente necessita de ajuda e acolhimento", enalteceu o pernambucano.







Após a declaração, o perfil de Lucas Herique no X, antigo Twitter, agradeceu ao economista pelo posicionamento. "Gil, o Buda é um grande fã seu e se inspira muito em você. Obrigado por suas palavras, será uma honra para ele trocar conhecimento com você".





Nos comentários da publicação feita por Gil do Vigor, os seguidores do ex-BBB concordam com o economista. "Gil, sou seu fã por isso, não tem medo de se posicionar e é justo quando tem que ser. Fosse o Buda padrão, talvez seria favorito do programa. Jogador nato, com equívocos é claro, mas longe de merecer sair com rejeição ou com poucos seguidores", opinou um internauta.

"O ódio em cima dele sempre foi completamente desproporcional. Ótima pessoa e jogador, vindo da favela e progressista", acrescentou um segundo. "Super concordo, Gil! Foi mérito sim e merecia muito chegar numa final!", comentou um terceiro.



