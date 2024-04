Reprodução/Globo - 03.04.2024 Pitel foi eliminada do 'BBB 24'





Pitel foi eliminada do "BBB 24" nesta terça-feira (2), após receber 82% dos votos no paredão com Alane e Beatriz . A assistente social afirmou que está desempregada depois da participação no reality show e pediu ajuda para o futuro profissional.





"Estou desempregada. Quem estiver aceitando currículo, fala comigo", afirmou ao gshow, após o bate-papo com Thais Fersoza e Ed Gama. Pitel contou que "não tem ideia" com o que pretende trabalhar após o programa da Globo.

"Vocês não estão entendendo. Eu entrei [no 'BBB 24'] e esperava que a minha vida fosse igual. Mas já vi que está uma loucura. Quero muito a opinião de vocês sobre qual carreira eu devo seguir", avaliou.

A ex-sister ainda comentou a carreira como assistente social antes do confinamento: "Tinha acabado de conseguir um emprego de assistente social. Tinha três meses [do trabalho], o maior salário que já recebi na minha vida. O que acontece? Larguei tudo e vim".

