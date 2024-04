Reprodução/Globo - 02.04.2024 Noite no 'BBB 24' teve 'festa' e aproximação entre rivais





Os rivais se aproximaram na madrugada desta terça-feira (2) no "BBB 24". Após as discórdias no Sincerão , adversários decidiram debater as desavenças e até fazer as pazes pela rivalidade ao longo do jogo. A noite ainda terminou com uma "festa" entre os rivais no quarto gnomo. Veja abaixo o resumo!





Davi e Pitel

Pitel enfrenta o paredão com Alane e Beatriz e participou do Sincerão. Logo após a dinâmica, Davi chamou a assistente social para uma conversa e os dois debateram as adversidades no confinamento.

A sister apontou que o motorista "sempre se excedia" em brigas com os rivais. O brother avaliou que teve o comportamento porque os adversários também "se excediam" com ele. Como argumento da justificativa, Davi ainda relembrou a briga em que Leidy Elin jogou as roupas dele na piscina.





Davi: "A situação da Leidy, ela jogou minha roupa na piscina, eu queria rebater, fazer alguma coisa, mas aquele momento eu tive que usar o controle da minha emoção, porque eu poderia ser expulso do programa... Me controlei e fui aplaudido por isso" #BBB24 pic.twitter.com/hr0MNcECRa — Dantas (@Dantinhas) April 2, 2024





Isabelle e Lucas

Mais uma dupla de grupos rivais teve uma conversa amigável na madrugada. Isabelle começou lamentando o afastamento de Lucas no programa e explicou que deixou de ser próxima do brother devido "fofocas e observações" do jogo do professor com Camarotes.

A dançarina ponderou que ter se afastado de Buda foi "uma das coisas que mais massacrou meu coração" dela na participação. A amazonense também expôs que sentiu falta de uma iniciativa do carioca para que eles voltassem a se unir na casa.

Isabelle para Lucas Henrique: "Eu acho que uma das coisas que mais massacrou meu coração aqui foi a gente ter se distanciado" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/aV7IW1WLeV — Big Brother Brasil (@bbb) April 2, 2024













Isabelle para Lucas Henrique: "Tudo que eu mais queria era que você 'vamos conversar?' e aí não tinha" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/cHfNZUtbWd — Big Brother Brasil (@bbb) April 2, 2024





Lucas explicou que não voltou a falar com Isabelle por medo, de que uma nova aproximação fosse vista como um movimento duplo dele no jogo. Os dois se reconciliaram e terminaram o bate-papo com um abraço.

Lucas Henrique explica que sempre teve vontade de conversar com Isabelle 🗣: "Eu tinha muito receio de você, e de outras pessoas também, interpretarem que era um movimento de jogo, porque todo mundo fala 'o Lucas é jogador', as pessoas falam isso" #BBBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/qhMavCMFec — Big Brother Brasil (@bbb) April 2, 2024





Isabelle e Lucas Henrique terminaram a conversa com um abraço 🫂 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/LE5z0wYmHw — Big Brother Brasil (@bbb) April 2, 2024





'Festa' entre rivais

Às vésperas de uma nova eliminação, os grupos adversários ainda se juntaram em uma "festa" no quarto gnomo. Alane, Beatriz e Isabelle entraram no local cantando "Tá Tranquilo, Tá Favorável", música de MC Bin Laden.

O funkeiro, que tomou bebidas alcoólicas com Giovanna no quarto do líder, se empolgou com o gesto e cantou junto com as rivais. Todos os participantes entraram na celebração, com danças e pulos na cama.





Davi foi o único que ficou de fora da "festa". O brother ouviu o barulho da agitação entre os brothers e foi até o quarto gnomo abrir a porta para descobrir o que acontecia no local, mas decidiu não entrar.

Davi acordou e foi conferir o que estava rolando #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/O5pV6bjaSU — Big Brother Brasil (@bbb) April 2, 2024









Choro

O paredão também mexeu com os ânimos de Alane e Beatriz na noite, que choraram com medo de uma eliminação na reta final do reality show. Já Isabelle chorou sozinha em oura ocasião, após a conversa com Lucas. A dançarina apontou que foi "imatura" no jogo.

A: "Vai dar tudo certo"

B: "Você não vai sair não"

A: "Você não vai sair, amiga, fica tranquila"

B: "Você que não vai sair" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/KPgj8GK69o — Big Brother Brasil (@bbb) April 2, 2024





Após conversa com Lucas Henrique, Isabelle chora e diz: "Como eu pude ter sido imatura?" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/J8lLGKhiFS — Big Brother Brasil (@bbb) April 2, 2024





