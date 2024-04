Reprodução / TV Globo BBB 24: MC Bin Laden afirma não ver Davi como um ‘monstro’

Conversando com Giovanna na madrugada desta terça-feira (2), MC Bin Laden expôs opinião sobre Davi. O cantor afirmou não enxergar o motorista de aplicativo tão negativamente quanto outras pessoas que passaram pela edição. A nutricionista concordou.

"Mesmo vendo várias coisas que eu já pontuei e depois as pessoas falaram sobre o Davi, eu não consigo ver esse monstro que muita gente apontou que ele era. Eu vejo que algumas coisas ele erra, que algumas coisas eu não concordo com a atitude dele", começou o funkeiro.

Depois, o MC fala do baiano afirmar que não conhece algumas pessoas. "Por favor, né, Bin? O camarada me falar que não sabe quem é Deborah Secco?", questiona Giovanna. "Pra mim, ele entende muito bem como é lá fora. Mas, assim, ao mesmo tempo eu não consigo enxergar essa parada pesada sobre ele. Muitas vezes eu consigo enxergar muita bondade, muita coisa boa nele", opina o artista.

"Claro, eu não acho que ele é o que mostra aqui. Ele veio para o jogo querendo ser uma pessoa, se mostrar aqui uma pessoa para poder ganhar atenção, ganhar o jogo, ganhar visibilidade... Enfim, para poder seguir o mais longe possível. Não necessariamente as mesmas atitudes que tem ou teve aqui na casa, seriam coisas que ele teria lá fora", julga Giovanna. "Eu não acho que ele seja tudo isso de negativo", completa.

