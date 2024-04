Reprodução/Globo - 27.03.2024 Fernand no 'BBB 24'





Fernanda se reencontrou com Marcelo, filho de 11 anos, após a eliminação do "BBB 24". O momento aconteceu na noite desta segunda-feira (1) e foi registrado em um vídeo, em que a confeiteira aparece emocionada enquanto conversa com a criança.





Fernanda abriu os braços para receber o filho e Marcelo se sentou no colo da mãe. A participação da modelo no reality show foi assunto do bate-papo entre mãe e filho.

"Você votou para a mamãe? Me salvou? Eu estava com muita saudade de você. A mamãe queria muito te ver. Agora estou aqui", afirmou a ex-sister, entre lágrimas. Marcelo concordou que estava "muito feliz" com a presença da mãe, mas queria que ela ficasse mais no programa, para ela ganhar o prêmio.

"Mas a mamãe vai ganhar muita coisa ainda, vamos ganhar muita coisa. A gente vai conseguir junto", reagiu Fernanda. A confeiteira ainda questionou o filho sobre os estudos e vida pessoal dele enquanto a mãe estava confinada. Veja abaixo o vídeo:





Fernanda já havia se emocionado com o filho antes do reencontro. Marcelo foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA) e a ex-sister caiu no choro ao reagir à evolução do garoto enquanto ela estava no "BBB 24" . A confeiteira também é mãe de Laura, de 6 anos.

