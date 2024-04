Reprodução / TV Globo BBB 24: Giovanna reclama da fama de planta: ‘Faço de tudo pra não ser’

Após ser chamada de planta por Beatriz durante o Sincerão desta segunda-feira (1), Giovanna desabafou com MC Bin Laden no quarto do Líder. A sister afirmou não se incomodar com ser classificada assim, mas que discorda que seja.

"Para ela, isso é um xingamento horrível. Só que isso, definitivamente, não me atinge. Eu não ligo se você me acha planta. De verdade, não ligo. Tudo bem. Eu faço de tudo para não ser", diz Giovanna. "Eu sempre fiz a minha movimentação por trás, sempre tentei ler jogo, sempre tentei contar voto, sempre tentei ver o que estava acontecendo para não sobrar pra mim, Michel e Raquele. Desde o inicio", completa.

“Isso, pra mim, não é ser planta. Ser planta é a pessoa que tá 'deixa a vida me levar'. Não sabe o que está acontecendo, não procura saber, não se movimenta, não sabe contar voto, não sabe o que a casa está fazendo", opina a sister.

Giovanna afirma que construiu opiniões dentro do jogo e que, por acaso, são as mesmas de outras pessoas da casa. "Eu só fui ter o meu espaço pra falar depois da metade do jogo", expõe. MC Bin Laden lembra que a última pessoa que chamou Giovanna de planta foi o Marcus e que, logo depois, foi eliminado.

