BBB 24: equipe de Fernanda se manifesta após acusação de racismo

Fernanda foi acusada de racismo ao tecer um comentário sobre Davi no BBB 24. Em conversa com Pitel, a sister sugeriu que o brother procurasse emprego de segurança de prédio.

"Não é possível que vim só para isso, para bater palma para palhaço. Não quero mais, não vim para bater palma para palhaço! Comprometimento de c* é uma rol* bem grossa, sai fora... Ah, vai bater continência na casa do caralh*, vai arrumar um emprego de segurança num prédio, não fod*. Mas lógico que não vai precisar, ele vai ganhar 3 milhões", disse ela.

A fala da confeiteira gerou discussão nas redes sociais e os internautas apontaram o racismo.

Com a repercussão do caso, a equipe de Fernanda se pronunciou no perfil oficial e destacou que ela vem sofrendo perseguição por parte da torcida de Davi e de outros participantes.





"Durante todo o processo do BBB, fica evidente que o programa é um jogo de convivência. Chega um momento em que os confrontos diretos se tornam mais visíveis, e é importante que, aqui fora, tenhamos cautela ao discutir os temas levantados e compreender a seriedade das questões apontadas", iniciaram eles.

Na sequência, os administradores apontaram o tratamento com a sister fora do jogo. "Observamos ao longo dos 80 dias de reality que, sempre que Fernanda está em ascensão no jogo, ocorre uma perseguição intensa por parte da “máfia digital”. Narrativas são criadas com o único propósito de prejudicar a imagem dela, algo que não acontece com o lado oposto".

"Como equipe, gostaríamos de pedir desculpas ao público que se sentiu ofendido e salientar que nenhuma pauta levantada será desconsiderada. Assim que Fernanda sair da casa, repassaremos todos os acontecimentos, abordando cada ponto", ressaltaram.

Por fim, a equipe alertou os internautas para a seriedade do tema. "No entanto, é importante deixar claro que não permitiremos que pautas tão sérias sejam utilizadas de forma errônea e mal intencionada. Seja motivada pelo ódio, pela ganância ou por quaisquer outros sentimentos, não permitiremos que isso manche a imagem dela. Assim como nunca fizemos ou faremos com o lado aposto", concluíram.

