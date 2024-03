Reprodução/Globo - 29.03.2024 Noite no 'BBB 24' tem novos alvos e críticas





Pitel venceu a prova do líder nesta quinta-feira (28) e escapou do primeiro paredão que será formado no modo turbo da reta final do "BBB 24". A definição de novos alvos e críticas a uma participante considerada como "inimiga do jogo" marcaram a madrugada desta sexta-feira (29) no reality show. Confira abaixo o resumo!





Novos alvos

A vitória na prova do líder garantiu a Pitel o prêmio de um carro e a entrada no VIP até o domingo (31), quando um novo paredão será formado. A sister colocou Fernanda e Lucas Buda no grupo privilegiado dos próximos dias e selecionou Beatriz e Matteus como alvos da mira.





Em conversas com os aliados, Pitel definiu que pretende indicar Matteus à berlinda, caso o brother não vença mais uma vez a prova do anjo. O grupo ainda analisou diferentes cenários, caso um dos alvos seja imunizado. Alane aparece como próxima opção dos amigos, que também debocharam como as fadas ainda cometem a "burrice" de dispersar votos.

🗣️ Pitel sobre sua indicação ao Paredão: "Eu pretendo mandar o Matteus se ele não ganhar (o anjo)" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/KNBBZQsz5X — Big Brother Brasil (@bbb) March 29, 2024





Brothers do Quarto Gnomo falam quais são as suas ordens de voto para o próximo Paredão. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/XDl1hHeDu2 — Big Brother Brasil (@bbb) March 29, 2024





🗣️ Pitel sobre o grupo Fadas: "É burrice deles se eles dispersarem voto"

🗣️ Lucas: "Tomara que dispersem" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/dSMceuMcPI — Big Brother Brasil (@bbb) March 29, 2024





Enquanto o quarto gnomo debatia o jogo, a noite no quarto fada foi marcada por promessas dos participantes. Os amigos planejaram como vão visitar as cidades em cada um nasceu e Davi contou que pretende escrever um livro sobre a experiência no "BBB 24".

Os Fadas estão planejando conhecer a cidade um dos outros depois do #BBB24



pic.twitter.com/xt8pkpMdxW — Dantas (@Dantinhas) March 29, 2024





Davi disse que vai escrever um livro de 300 paginas sobre como foi viver o #BBB24 quando acabar o programa.



pic.twitter.com/JIMLIp3MgJ — Dantas (@Dantinhas) March 29, 2024





Críticas à 'inimiga do jogo'

Apesar de Beatriz e Matteus integrarem a mira de Pitel, outra participante foi alvo de mais críticas nesta madrugada. A líder descreveu Isabelle como a "inimiga do jogo" e os aliados do quarto gnomo fizeram uma série de comentários negativos sobre a dançarina.

"Não tenho nada contra ela. Minha única justificativa contra Cunhã é que acho ela inimiga do jogo", avaliou a assistente social. "Por isso, inclusive, ela nem ganha a pulseira [da mira]", pontuou Buda. Os colegas concordaram e ponderaram que a amazonense é educada, mas reprovaram o jogo dela.





Já no quarto do líder, Pitel e Fernanda avaliaram como Isabelle está "apática" e "calada" na casa. "Ela mudou muito depois que juntou com o pessoal [grupo fada]. No sentido de que ainda não convence. Quando ela está com as meninas, não convence. É como se ela estivesse só por conveniência", refletiu a confeiteira.





🗣️ Fernanda sobre Isabelle: "Ela mudou muito depois que juntou com o pessoal ali também" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/kUZ50GC86c — Big Brother Brasil (@bbb) March 29, 2024





Isabelle continuou como foco de uma conversa entre Fernanda e Lucas na noite. Os dois concordaram como a dançarina não é prioridade no grupo fada e se irritaram pela sister "dormir em paz" enquanto eles seguem preocupados com o jogo.

🗣️ Lucas para Fernanda: "Eu acho que eu e você essa semana vamos ficar mais tranquilo" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/sqtr2OJxmV — Big Brother Brasil (@bbb) March 29, 2024





🗣️ Lucas: "A Isabelle, ela é a última opção de todo mundo lá" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/6FM4gZrNqh — Big Brother Brasil (@bbb) March 29, 2024





Já Beatriz foi criticada pelos três aliados em um bate-papo no quarto do líder. Pitel reclamou que a vendedora "não respeita" os colegas de confinamento ou o jogo. Fernanda relembrou que teve vontade de "dar um tapão na cara" da sister após ser chamada de falsa pela rival.

🗣️ Pitel sobre Beatriz: "Ela ri das pessoas, ela debocha, ela não respeita a dinâmica do jogo..." #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/dNZoBdlISI — Big Brother Brasil (@bbb) March 29, 2024





Fernanda sobre Bia ter chamado ela de falsa quando foi entregar a pulseira de Mira: “Minha vontade era de ter dado um tapão na cara dela.” #BBB24



pic.twitter.com/kyvdDaLWVF — Dantas (@Dantinhas) March 29, 2024









Lucas Buda ainda repercutiu por uma declaração sobre o jogo na madrugada. Fernanda relatou a vontade de vencer o Anjo na reta final e o brother concordou, mas disse ter medo de assistir ao vídeo que os familiares enviam na dinâmica de imunidade.

🗣️ Lucas: "Se eu pudesse ganhar o Anjo e não ter vídeo (da família), ia ser ótimo. O que eu não quero é vídeo do Anjo" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/G6d7sSjyA6 — Big Brother Brasil (@bbb) March 29, 2024





