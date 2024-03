Reprodução/Globo BBB 25: inscrições para nova edição serão em duplas; entenda dinâmica

O BBB 24 está na reta final e, por isso, a Globo já início o processo de criação da nova temporada do reality, que estreia em janeiro de 2025.

A emissora revelou que as inscrições da edição será de uma forma diferente. Desta vez, o público responderá ao questionário em dupla.





Segundo as informações, as duplas serão formadas por duas pessoas fortemente conectadas por um laço, podendo ser melhores amigos, tia e sobrinho, mãe e filha, um casal, irmãos, primos, avó e neto, entre outros.

O cadastro será único com os dois CPFs, e por ser online, pessoas em diferentes locais poderão preenchê-lo juntos. Nas etapas presenciais, os dois deverão estar juntos.

Vale ressaltar que quem se inscrever com uma dupla não poderá fazer o cadastro novamente com outra pessoa.

