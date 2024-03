Reprodução/Instagram Ex-esposa de Buda, do BBB 24, relata mudança para São Paulo

Nesta quinta-feira (28), a ex-esposa de Lucas Buda, do BBB 24, passou por um novo processo de mudança em São Paulo. Camila Moura vai morar na casa de amigos até conseguir retornar para o Rio de Janeiro.

A nova influenciadora digital mostrou toda a saída do lugar onde estava morando até a chegada da casa temporária.





"Estou na casa de uns amigos aqui em São Paulo e eles acolheram minha bagunça até eu conseguir voltar para o Rio, voltar para minha casa", disse ela.

Camila morava no Rio com o então marido e os dois cachorros. Apesar da estadia na capital paulista, ela explicou os próximos passos. "É o meu plano, ficar na minha casinha na paz do senhor Jesus", afirmou.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp