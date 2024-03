Reprodução/TV Globo - 29.03.2024 MC Bin Laden na Prova do Anjo

O participante do BBB24 MC Bin Laden cometeu uma gafe durante a realização da Prova do Anjo nesta sexta-feira (29). O brother acabou se empolgando e destruiu uma parte do cenário. Ele estava na semifinal da última Prova do Anjo da 24ª edição do programa.



O funkeiro disputava a prova contra Alane. Ele jogou as bolinhas com muita força no cenário, e acabou danificando uma parte. O objetivo da prova era tirar as sujeiras dos cômodos.

No momento do incidente, o apresentador da atração, Tadeu Schmitd, zombou do participante. "Acabamos de ser informados que um pedaço de nossa prova já foi destruído pelo Bin. Obrigado, Bin", disse.

A situação acabou sendo comparada pelo apresentador com a prova da semana passada, quando a participante Isabelle também destruiu o cenário da Prova do Anjo e atrasou o andamento da competição . "Bin quer destruir a sujeira. Pode jogar mais forte, rapaz. Depois da Isabelle estamos preparados".

Quem conquistou o último anjo do BBB24 foi o brother Matteus Allegrete.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp