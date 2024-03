Reprodução/Globo BBB 24: Matteus vence prova do Anjo; Beatriz já está no paredão

Nesta sexta-feira (29), os participantes do BBB 24 participaram de mais uma prova do Anjo e Matteus se deu melhor na dinâmica e está imune da formação do paredão.

Sendo assim, Beatriz já está automaticamente na berlinda. Isso porque a líder da semana, Pitel, indicou os integrantes do Fadas para a "Mira do Líder".





Para o Castigo do Monstro, Matteus escolheu MC Bin Laden e Giovanna. O funkeiro irá interpretar o flautista e a mineira será o ratinho.

Nesta semana, o líder empara um entre os dois que estão na mira, ou seja, Beatriz. A segunda vaga fica para o mais votado da casa. O segundo mais votado empareda um.

Com a semana turbo, as provas Bate e Volta não acontecem mais.

Entenda a semana turbo do BBB 24



Na semana turbo, os paredões passam a ser definidos nas sextas, já valendo nesta semana. As eliminações acontecem no domingo, mesmo dia em que ocorre uma nova prova do líder e mais uma formação de berlinda.





O esquema continua às terças, quando a eliminação de um dos participantes será seguida de uma prova do líder e mais um paredão formado. Às quintas serão marcadas por uma eliminação e a prova do líder.

