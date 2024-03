Reprodução/Globo - 29.03.2024 Lucas Buda trocam carinhos Pitel no 'BBB 24'





Lucas Buda e Pitel trocaram carinhos na tarde desta sexta-feira (29) no "BBB 24". Os participantes deitaram juntos em uma cama do quarto fada e foram criticados por espectadores, nas redes sociais.





A intimidade aconteceu enquanto os participantes aguardavam o andamento da prova do anjo. Pitel, que ganhou a liderança, não participou da competição, mas decidiu deitar no colo de Buda, abraçada com o brother.

O professor fez carícias no rosto e cabelo da assistente social, que chegou dormir encostada na barriga de Lucas. "Buda e Pitel são ridículos", opinou uma pessoa no X, antigo Twitter, ao repercutir o momento entre os participantes. "Homem casado e ela ainda aceita, fica mais feio para ela", criticou outra.

ENQUANTO ESPERA SER CHAMADO PRA PROVA DO ANJO BUDA FAZ CARÍCIAS EM PITEL QUE DESCANSA EM SEU COLO !





Esse Buda da munição pros fadas falar mal da pitel né .

Pitel se perdeu no jogo por causa desse encosto.

Davi, alane , Bia e Matheus vendo uma cena dessas .

Que feio !

E o Buda olhando pra cara da fernanda . 😡😡😡 #BBB24





"Buda dá munição para os fadas falarem mal da Pitel, que se perdeu no jogo por causa desse encosto. Davi, Alane, Bia e Matteus vendo uma cena dessas, que feio. E o Buda olhando para cara da Fernanda", reprovou mais uma. "Enquanto Buda acaricia Pitel, sua ex prepara o divórcio", ironizou outro internauta, se referindo a polêmica que o brother vive com a companheira.

Camila Moura terminou o relacionamento com Lucas após o início do flerte do professor com a assistente social. A também professora ganhou popularidade nas redes sociais e passou a atuar como influenciadora, reunindo mais de 3 milhões de seguidores no Instagram.

