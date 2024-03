Reprodução/Globo - 27.03.2024 Luís Miranda foi criticado por piadas com Raquele em quadro do 'BBB 24'





Luís Miranda foi criticado nas redes sociais pela postura no quadro "Big Treta", exibido nesta terça-feira (26) no "BBB 24". Espectadores reprovaram as piadas que o humorista fez com Raquele, eliminada no paredão da última semana.





O ator fingiu se confundir com o nome da ex-sister e comentou a fama de "planta" da doceira. "Raquele, você promete falar a verdade? Quer dizer, promete falar, né? Porque, lá na casa, você praticamente não falava muito", ironizou.

"Você e o Michel saíram da casa com muito pouco seguidores. Que tal abrir uma conta conjunta para ver se bomba?", completou Luís. O humorista ainda brincou com a ausência polêmica de Raquele no "Domingão com Huck" , já que a confeiteira não foi convidada para o programa.

"Quando você esteve no 'Domingão', quer dizer, você não foi, mas deixa para lá", declarou. O comediante e influenciador Whindersson Nunes criticou as piadas no quadro no X, antigo Twitter. "Esse vídeo sugou/drenou o meu humor por 15 anos", escreveu.







Outros internautas também reprovaram o comportamento de Luís com Raquele. "Péssimo o quadro, vergonhoso", afirmou uma pessoa. "Totalmente ridículo chamar uma pessoa para tentar ridiculizar ela. Me poupe", reclamou outra. "Que horrível insistir nessa narrativa de planta e atacar a menina com inverdades.

Foi constrangedor ver isso", criticou mais uma.

"É isso que você chama de humor? Estou até agora procurando a parte engraçada", declarou um espectador. "Que negócio sem graça. O desrespeito é o de menos, o problema mesmo é não ser engraçado", opinou outro.



