Reprodução/Globo - 27.03.2024 Davi e Matteus pularam seminus na piscina do 'BBB 24'





Davi e Matteus escaparam da eliminação no 14º paredão do "BBB 24", em que o público eliminou Leidy Elin com 88,33% dos votos . Os brothers prometeram que, caso se salvassem da berlinda, pulariam pelados na piscina da casa. Contudo, eles adaptaram a decisão na madrugada desta quarta-feira (27).





Os integrantes do grupo fada decidiram pular na piscina seminus, ainda usando a cueca, mas abaixando a parte de trás para exibir o bumbum. Alane, Beatriz e Isabelle riram da decisão dos aliados, que gritaram no salto para a piscina.

"Obrigado, Brasil", celebrou o brother de Alegrete. "Com a bunda para fora", adicionou o baiano. "Tenho que fazer muito agachamento para ficar com essa bunda. Que bundões", brincou a atriz na ocasião.

Alane ainda avaliou que Matteus abaixou pouco a cueca e a vendedora sugeriu: "Faltou abaixar mais um pouco". Veja abaixo o vídeo da promessa de Davi e Matteus:

Davi e Matteus pulam de cueca na piscina 👀🗣️ #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/esoy5gkPlu — Big Brother Brasil (@bbb) March 27, 2024





