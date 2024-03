Reprodução/Instagram - 27.03.2024 BBB 24: reação de Leidy com seguidores de Davi vira meme





Leidy Elin foi a eliminada do 14º Paredão do BBB 24. Depois de uma série de embates com Davi dentro da casa, a sister conquistou a rejeição do público e saiu do reality com 88,33% dos votos. No entanto, a saída da trancista rendeu uma série de memes nas redes sociais, principalmente porque a sister se surpreendeu ao ver o número de seguidores que conquistou no Instagram.



A sister interpretou errado uma fala de Tadeu Schmidt no discurso de eliminação e comemorou ao achar que passou a ter milhões de seguidores. “Você foi a primeiríssima pessoa a despertar a simpatia do público, foi a que largou na frente ganhando seguidores nas redes sociais. Era natural que isso acontecesse, você tem história, desperta esse sentimento, tem carisma”, disse o apresentador no início.





Após saber da eliminação, a trancista se mostrou empolgada aos outros participantes enquanto ainda se despedia: “Gente, milhões de seguidores”, gritou ela. O problema é que a trancista, até então, está com 470 mil de pessoas reunidas em seu Instagram.





Diversos internautas se divertiram com a situação. “Meu Deus, que vergonha alheia, Leidy Elin achando que saiu com milhões de seguidores! Detalhe, ela não atingiu nem 500 mil”, escreveu um deles no Twitter/X. “Passando vergonha até o último passo pra sair da casa”, ironizou outro.

A reação da sister ao descobrir o número real de seguidores também divertiu os internautas. "Está bom, eu não tinha nem mil", disse ela ao ver os números.

Reação da mami furacão vendo o tanto de seguidores que vão acompanhar essa nova fase da sua vida! #BatePapoBBB | #TeamLeidy pic.twitter.com/Hfhv44vRrN — Leidy Elin 🌪️ (@leidyelin) March 27, 2024





Leidy também não conteve a surpresa ao ver que os participantes do Quarto Fada foram os que mais ganharam seguidores no programa. A reação da sister ao ver o número de seguidores do Davi, que atualmente está em 8 milhões, rendeu memes. "Davi é o campeão do BBB", disparou a trancista. "Eu já suspeitava disso desde o começo, mas eu não vou contra o que eu sinto, não tem como. Lá dentro a gente tem outra visão de tudo. É outra visão, parece que estou em outro Big Brother", completou ela.

"Ela percebendo que comprou briga com o cara mais popular da edição para defender duas mulheres ricas enquanto ela nem 500 mil seguidores fez", disparou um internauta. "A cara da Leidy vendo que Davi tem 8 milhões de seguidores é impagável", se divertiu outro.

A CARA DA LEIDY VENDO QUE O DAVI TEM 8 MILHÕES DE SEGUIDORES É IMPAGÁVEL KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Diddy #Bbb24 pic.twitter.com/JotnxDYQAm — Sardar Atif Khan (@Princekhaan12) March 27, 2024





