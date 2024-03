Reprodução/Globo A ex-participante levou uma invertida da apresentadora

Neste domingo (24), a ex-competidora do BBB24 Raquele, a eliminada na última semana, não participou do programa "Domingão com Huck". A ida do eliminado para entrevista é de praxe no programa e acabou gerando dúvidas do porquê a ex-sister não esteve.

No lugar da participação de Raquele, a produção colocou o humorista Diogo Defantes andando nas ruas com um vaso de planta, fazendo uma alusão de que a ex-BBB teria um papel de "planta" na casa, sem agregar muito para a dinâmica.

Com o fim do VT do humorista, o apresentador da atração, Luciano Huck, não explicou o motivo de Raquele não estar no programa e apenas disse: "

Queria mandar um beijo para a Raquele. Desculpe as brincadeiras. Se um dia quiser participar, será muito bem-vinda neste palco."

"Desejo boa sorte a você, muita luz no seu caminho, você é uma menina muito bacana, que Deus ilumine o seu caminho. Um salve para a Raquele que deixou o Big nessa semana", finalizou.

A "brincadeira" não foi bem recebida pela sister, que rebateu o apresentador no Twitter. Segundo ela, a ex-participante não recebeu nenhum convite para estar na atração: "Eu não fui convidada a participar do programa, tá bom? Por mais que no final tenha ficado parecendo que eu não quis ir, na verdade o convite nunca chegou pra mim."

Raquele continua: "Não estava na minha agenda eu participar do programa. Não deixei de ir porque eu não quis. É porque realmente eu não fui convidada. Então, Luciano Huck, quando a proposta surgir e o convite chegar, é claro e óbvio que vai ser um prazer fazer parte do programa".

Mais especificamente sobre a brincadeira promovida pelo programa, Raquele disse que ficou "desconfortável" e criticou o tom da reportagem feita pelo humorista: "Fiquei desconfortável, sim, com a narrativa de planta que as pessoas vêm fazendo, as brincadeiras."

Ela finaliza falando que é fã do apresentador e que, caso surja o convite, ela irá ao programa: "Luciano Huck, quando a proposta surgir, o convite chegar, claro e óbvio com certeza, vai ser um prazer fazer parte do programa, até porque eu sou super fã do seu trabalho, super fã do programa, gosto muito e admiro muito".

Raquele não participou do programa “Domingão com o Huck” hoje e surgiram muitos questionamentos. Pedimos para a Ra gravar um vídeo explicando o motivo de não estar lá. #TeamRaquele 🍩 pic.twitter.com/ZS3i2P9pL2 — Raquele BBB24 🍩 (@raquele_cardozo) March 24, 2024





