BBB 24: vai desistir? MC Bin Laden fica pensativo encarando botão

Durante a madrugada de terça-feira (26), MC Bin Laden levantou da cama no quarto Gnomo para usar o banheiro. Depois, o funkeiro vai para sala e encara o botão de desistência, que estava vermelho.

O cantor encara o botão por alguns minutos, sem dizer nada, e volta para o quarto.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre o momento. “Ainda acordado, Bin está a alguns minutos encarando o botão de desistência! Fique firme Bin, nada está perdido, não desista!”, escreveu uma página dedicada ao MC. “Vtzeiro!”, criticou outro. “Tá desesperado pq sabe que não leva o prêmio por nada kkkkkkk aperta logoooooo”, opinou mais um.

Mais cedo, MC Bin Laden e Davi protagonizaram uma treta generalizada após o Sincerão. A briga foi tão agressiva que os brothers precisaram serem interrompidos pelos Dummies e por Boninho.

MC Bin Laden encara o Botão da Desistência #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/N4BM99uUpP — Big Brother Brasil (@bbb) March 26, 2024





