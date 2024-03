Reprodução / TV Globo BBB 24: Beatriz chama Giovanna de planta: ‘Só fica incomodando’

Conversando com Alane, Matteus e Davi, Beatriz relembra de quando colocou Giovanna na Mira do Líder e ainda afirma que a nutricionista não passa de uma planta no jogo.

A vendedora conta a conversa que teve com a sister antes de decidir sobre a Mira: "Eu falei sobre a questão do pé dela. Eu falei: 'Queria ouvir de você, Giovanna, porque sei que machucado o pé não é legal'. Para tentar entender o lado dela, aí ela mencionou um dia que a porta abriu, veio todo mundo para cá, inclusive eu, e aí ela deu a opinião dela".

"Por isso para mim ela é uma planta, ela é uma planta que está no Big Brother que pensa que a produção vai falar 'vem que tem um botão aqui'. Isso para mim é uma planta, uma planta que quer bater as folhinhas, mas não está conseguindo", afirma.

"Para mim é uma planta que só fica incomodando no jogo, atrapalhando. Mas o que é dela está guardado, deixa", reclama Beatriz.

