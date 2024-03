Reprodução/Instagram Sandro Pedroso esteve em um relacionamento com a atriz entre 2009 e 2013

O ator e ex-namorado de Susana Vieira, Sandro Pedrosa, compartilhou um relato no Instagram na última sexta-feira (22) comentando a inauguração de sua lanchonete em Anápolis, Goiás. Segundo ele, o local estava passando por algumas dificuldades. As imagens da inauguração mostravam o ambiente vazio.

Pedrosa compartilhou que já esteve em diversas novelas, como “Fina Estampa”, da TV Globo, e “Gênesis”, da RecordTV. Além disso, ele já fez trabalhos internacionais, como "Laços de Sangue”, em Portugal, e “Verses at Work: New York”, nos Estados Unidos.

No vídeo, Pedroso explica: "Essa semana, um vídeo meu acabou viralizando aqui nas redes sociais, porque eu montei um Pit Dog aqui em Anápolis, Goiás, uma lanchonete, e no dia da inauguração, acabou que não veio nenhum cliente. Mas a vida é assim, tem os dias bons e os dias ruins, principalmente pra: gente, que é comerciante.”

O ator, no entanto, agradece pelo apoio que vem recebendo nas redes e de como estão tentando ajudá-lo neste momento: "Eu queria agradecer todas as mensagens de apoio, mas, infelizmente, acabei recebendo muitas mensagens negativas. Mas, dentre uma delas, teve uma que chamou muito a minha atenção e tocou muito o meu coração e eu queria compartilhar com vocês. O Silas, um seguidor meu, falou ‘Sandro, eu gostaria de te ajudar de alguma forma. Eu não moro em Anápolis eu queria ir comer um lanche com você, mas eu moro longe, faz o seguinte: estou comprando de você trinta lanches e trinta refrigerantes pra você distribuir para as pessoas em situação de rua’. O que eu tirei dessa experiência – que foi uma coisa ruim, por não ter nenhum cliente – acabou se tornando uma coisa boa”.





Pedroso viveu um romance com Susana Vieira entre 2009 e 2013. O ator se casou posteriormente com Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor Leonardo, mas se divorciou em 2020. Na época, Jéssica afirmou que o casamento chegou ao fim por não estar mais feliz.

