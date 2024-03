Reprodução/Globo BBB 24: Buda revela estratégia que usou atrapalhar Alane em prova

Após a vitória de Giovanna na prova do líder do BBB 24, os brothers e sisters conversaram sobre a dinâmica desta quinta-feira (21).

Em conversa com Pitel e Fernanda, Lucas Buda revelou a estratégia que usou para atrapalhar Alane. Na rodada, o brother segurou o card da rival, o que a fez ser desclassificada por colocar um item errado.





"Eu pulei na piscina e fui andando pra trás porque aí o espaço dela (Alane) foi diminuindo, eu tava dentro da raia dela... Eu achei o T3 smart dela na raia dela, aí eu peguei o T3 dela e fiquei. Então não tinha mais T3 smart na raia dela, por isso que ela botou um T3", explicou ele.





A ação do brother gerou discussão nas redes sociais. "Se a piscina é de todos na prova do lìder, quem estivesse no meio teria vantagem contra um inimigo, pois faria o que o Buda fez, poderia pegar o card dos adversários", disse um internauta; "Buda trapaceiro", declarou outra; "Se a Alane pode pegar as coisas do bbb, o Buda tbm pode pegar o card dela. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão", brincou uma terceira.

Lucas Henrique: "Eu achei o T3 Smart dela [Alane] na raia dela, aí eu peguei o T3 dela e fiquei, então não tinha mais T3 Smart na raia dela" 👀 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/MqqTrX7utj — Big Brother Brasil (@bbb) March 22, 2024





