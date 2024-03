Reprodução/Globo BBB 24: Giovanna se consagra líder e conquista vaga no Top 10

Giovanna é a líder da semana no BBB 24 pela segunda vez consecutiva! Com uma prova de agilidade, a sister entrou direto no Top 10.



Ainda na antiga liderança, ela usou o seu veto para deixar a rival, Beatriz, de fora da prova.

No VIP, ela colocou Leidy, Fernanda e MC Bin Laden. Na sexta-feira (22), a líder indica apenas dois participantes para a Mira.





Entenda como foi a prova

Em raias, os participantes se dividiram em duplas ficando: Matteus e Davi, Giovanna e Leidy Elin, Pitel e Fernanda, Alane e Isabelle, e MC Bin Laden e Lucas Buda.

O primeiro jogador precisava encontrar os itens corretos em uma piscina de bolinhas. O objetivo do segundo era pegar os itens e montar na bancada. Na sequência, novos itens foram liberados, então, o segundo jogador entregava para a dupla. Quem fizesse de forma correta, passava para a segunda etapa.





No total, foram três baterias na primeira fase, Matteus e Davi, Giovanna e Leidy, e Pitel e Fernanda, se classificaram. Na bateria final, as duplas se enfrentaram novamente.

Já na final, de forma individual, os participantes precisavam encontrar um card especial em caixas. Quem encontrasse, se tornava o líder da semana.

Saiba como será a dinâmica da semana no BBB 24

Após a prova do Líder, os participantes se prepararam para arrematar o Poder Curinga, que desta vez vai veta um indicado do paredão em participar do Bate-Volta, e a prova do Anjo, que será apenas autoimune.

No domingo (24), será formado um paredão quádruplo, com o indicado do líder, os dois mais votados e os contragolpes dos mais votados.

Na prova Bate e Volta, apenas um participante se salva. A eliminação acontece na terça-feira (26).

