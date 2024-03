Reprodução/Globo BBB 24: integrantes do Gnome entregam se entrariam em outro reality; veja

Nesta quinta-feira (21) os integrantes do quarto Gnomo abriram o jogo sobre a vida pós BBB 24. Fernanda, Pitel, Buda e MC Bin Laden revelaram se aceitariam entrar em um outro reality.

No quarto, os participantes, em sua maioria, afirmaram que não participariam de um novo programa.





"Mandar currículo, é melhor. Já beirei a loucura aqui, não quero arriscar. Sair de lá para um manicômio", negou Pitel, assim como Buda.

Já Fernanda declarou que talvez aceitaria o convite.

Além deles, os integrantes comentaram a possibilidade de Beatriz estar no elenco de um outro reality da Globo. "Bia vai para o 'No Limite'", declarou Fernanda.

