Reprodução TV Globo Yasmin Brunet toma atitude contra colegas de confinamento do BBB 24

Yasmin Brunet aproveitou os dias pós BBB 24 para fazer uma "limpa" nos seguidores do Instagram. A influenciadora deixou claro com quem gostaria de manter contato fora do confinamento.

A ex-sister deixou de seguir Rodriguinho após descobrir o que ele falou sobre o corpo dela no reality e também quase metade do elenco.





Outro embate marcante foi com Davi, que não tem o follow da artista. Do grupo Fadas, Yasmin segue apenas Beatriz.

Atualmente, os participantes que são seguidos por ela são Beatriz, Fernanda, Giovanna, Isabelle, Leidy, Lucas Buda, Marcus, Matteus, Michel, Pitel, Pizane, Raquele, Vanessa Lopes e Wanessa Camargo.

Sendo assim, Davi, Alane, Deniziane, MC Bin Laden, Nizam, Rodriguinho, Luigi, Juninho, Maycon, Thalyta e Vinícius, não estão na lista de seguidores da influenciadora.

