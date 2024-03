Reprodução/Globo - 21.03.2024 Tombo, críticas e danças marcaram a festa da líder Giovanna no 'BBB 24'





Giovanna ganhou uma festa do líder no "BBB 24", na madrugada desta quinta-feira (21). A noite foi marcada por um tombo de Davi, críticas à Beatriz após a sister derrubar a convidada Sabrina Sato na tarde anterior e danças entre Lucas Henrique e Pitel.





Danças

A líder escolheu o tema "Hippie Chic" para a festa e os brothers desfilaram em uma passarela disponível na área da comemoração da liderança. Assim como em festas anteriores, Lucas Henrique e Pitel aproveitaram para dançar juntos na pista.





A aproximação gerou uma polêmica no relacionamento de Buda, já que a esposa Camila Moura terminou o casamento após os flertes do marido com a sister. O brother passou a tarde preocupado com a relação após a participação de Sabrina Sato, mas seguiu próximo de Pitel na noite. Entre as danças, o professor ainda chegou a ficar um momento sozinho no quarto.





Lucas Henrique foi para o Quarto Gnomo deitar sozinho. 👀 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/At08N26Ds6 — Big Brother Brasil (@bbb) March 21, 2024





Além de dançar com Pitel, Lucas também observou a sister dançando, como em uma coreografia que ela fez com a líder Giovanna. A câmera ainda destacou um momento em que o brother olhava para os pés da participante na mesa. Em outra ocasião, Buda colocou um brinco na orelha da colega.

















Tombo

Além da intimidade na festa, alguns participantes curtiram tanto as danças que até caíram. Foi o caso de Davi, que tentou simular um passo com um salto no ar, mas acabou levando um tombo na pista de dança.

Os colegas do grupo fada caíram na risada, enquanto o motorista de aplicativo relatava que fez uma "brincadeira". Já Isabelle demonstrou preocupação com o amigo: "Davi, cuidado. Você pode se machucar". "Você pode quebrar o cóccix", alertou Matteus.

Davi caiu na pista, mas está tudo bem com o brother. 😂 #BB24 #RedeBBB pic.twitter.com/HmuLEFJteL — Big Brother Brasil (@bbb) March 21, 2024





Beatriz criticada

A sister foi alvo de críticas dos colegas durante toda a noite. Davi reclamou da abordagem da colega: "Falei que ia dar m*rda e dito e feito, deu m*rda [...] Tem que ter calma e tranquilidade. Um exemplo, Nadson O Ferinha entrou aqui. Sou louco pelo cara, você acha que vou subir no palco? Não". Isabelle ainda reconheceu que "sufocou" Sato.



Davi comenta sobre episódio envolvendo; Beatriz, Alane e Isabelle, durante visita de Sabrina Sato.



Davi: "Eu sou doido no cara (Nadson Ferinha), louco! Você acha que eu vou subir no palco? Não."

Isabelle: "Acho que eu sufoquei muito." #BBB24 pic.twitter.com/4VIk8OcLu6 — Memerial (@diarioultimodia) March 21, 2024





MC Bin Laden ainda afirmou que Bia "acha que pode fazer o que ela quiser aqui". "A Bia já teve muita infração na casa. O que ela fez é muito grave. Poderia ter machucado uma pessoa que veio falar com a casa inteira", avaliou o cantor. "A gente tem que expor isso", ponderou Lucas.

Bin Laden sobre Beatriz: "Às, vezes, ela acha que ela pode fazer o que ela quiser aqui"



Lucas Henrique: "A gente tem que expor isso" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/BWY8uThZlS — Big Brother Brasil (@bbb) March 21, 2024





O funkeiro também comentou o episódio no quarto, em uma conversa com Fernanda. A dupla reclamou que Isabelle não foi chamada atenção por "esfregar a cara" de Sabrina, enquanto Alane e Beatriz perderam estalecas pela postura com a convidada.

"Não acredito que vão omitir uma parada que foi tão grave, lá fora", ressaltou Bin. "Acredito que vão", rebateu Fernanda. "Não acredito, ela [Bia] não é maior que o programa, que tudo isso que estamos vivendo. Não é maior que R$ 3 milhões, não existe isso", afirmou o cantor.

A sister explicou porque acredita na omissão do comportamento da vendedora: "Porque nem sempre vão ao ar esses delitos. Só, geralmente, quando é uma expulsão". A câmera do pay-per-view cortou a conversa após a declaração.

UAI, CORTOU PQ!? 🤢



Fernanda e Bin estavam conversando sobre a queda da Sabrina Sato…



Nanda flou q o programa NÃO faria NADA contra a Bia, pq ela vende, ela da dinheiro pra eles, e é isso q importa pra eles….



Quando Fernanda fla q nem sempre vai ao ar os delitos dos… pic.twitter.com/rfb4cDzYTn — Reserv🅰️Reality ⏰ (@RealityReserva) March 21, 2024





A dupla também repetiu que ficou "desconfortável" com as falas de Sabrina Sato na casa. Segundo eles, a apresentadora destacou o favoritismo de participantes como Alane e Beatriz. "Ela levantou a perna três vezes [...] A pessoa que sou mais fã me deixou desconfortável", refletiu Fernanda.

Fernanda disse que ficou desconfortável com a atitude da Sabrina hoje: “Ela levantou a perna tres vezes” #BBB24



pic.twitter.com/kfX8qn8r0m — Dantas (@Dantinhas) March 21, 2024

















Os aliados também voltaram a debater a percepção do grupo Fada entre os espectadores e elencaram quem acreditam ter mais torcida - Fernanda escolheu Davi, Bin selecionou Isabelle e Pitel optou por Beatriz.

Fernanda ressaltou que não se incomoda mais com Davi e o motorista de aplicativo foi comparado com Bia. A sister ainda lamentou que os integrantes do grupo rival não são eliminados.

MC Bin Laden, Fernanda e Pitel analisam a força de Alane, Beatriz, Davi, Isabelle e Matteus. 👀 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/mddFCIITky — Big Brother Brasil (@bbb) March 21, 2024





Bin: "O Davi nunca pegou e derrubou alguém assim eufórico, mano."



Fernanda: “Mas já fez um monte de merda. Já humilhou de forma pior, incitou briga, já falou que o pai não fez viado fez homem, deixou pessoas mal de cabeça…” #BBB24 pic.twitter.com/va6hAFskR3 — Dantas (@Dantinhas) March 21, 2024





🗣️ Fernanda para MC Bin Laden: "Eles querem eliminar quem eles acham que é mais fraco" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/EliQardYDW — Big Brother Brasil (@bbb) March 21, 2024





