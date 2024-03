Reprodução BBB 24: Boninho toma decisão após Beatriz derrubar Sabrina Sato

Climão instaurado na tarde desta quarta-feira (20) no "BBB 24"! Após o incidente com Sabrina Sato, Boninho foi incisivo ao repreender as sisters Beatriz e Alane. A anunciante do Brás sofreu punição gravíssima por ter derrubado a apresentadora e também ex-BBB.

"Atenção, senhores, atenção Beatriz, principalmente Beatriz. Quando a gente tem um convidado na casa, um artista... A senhora cometeu uma ação muito grave, a senhora tem que se controlar, a senhora poderia ter machucado. Por isso ganha uma falta grave, 500 estalecas. Alane também participou, leva 200 estalecas", anunciou o Big Boss, batendo o martelo.

A bronca deixou Alane e Beatriz preocupadas com o estado de saúde de Sabrina Sato. No entanto, novamente foram repreendidas pelo comandante do reality. "Senhoras, fim de papo. Ouviram, entenderam, não façam mais", completou.

o esporro na beatriz por ter derrubado a sabrina sato veio e ela perdeu 500 estalecas, enquanto alane perdeu 200 #bbb24 pic.twitter.com/LFz8fBtwuf — paiva (@paiva) March 20, 2024





O que aconteceu?

Ex-participante do Big Brother Brasil 3, Sabrina Sato esteve presente dentro do confinamento na tarde desta quarta-feira (20) para agitar os ânimos dos participantes.

Entretanto, a rainha de bateria da Vila Isabel foi surpreendida com uma recepção calorosa até demais. Beatriz abraçou a apresentadora de forma histérica, fazendo com que a mãe de Zoe caísse no chão.









