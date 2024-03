Reprodução / Instagram e X Xuxa detona fala de Fernanda no ‘BBB 24’: ‘Nem de brincadeira’

Depois de uma fala de Fernanda em conversa com Pitel, sobre as vezes querer jogar os filhos de uma janela de um prédio, Xuxa foi até as redes sociais demonstrar a indignação pelo comentário da confeiteira.

“Por falas como essa da Fernanda que faz a gente acreditar que o ser humano tem muito que aprender sobre o que é amor e cuidado pelas suas crias, pelos seus filhos”, começou Xuxa.

“’Em 10 em 10 horas uma criança é morta no mundo por maus tratos! Dizer ‘eu te bato porque quero o teu bem’ está errado. ‘Eu te bato para você aprender’ também está errado. ‘Quero jogar meus filhos pela janela’ (mesmo que seja uma expressão) é errado”, continuou a apresentadora.

A loira afirmou que comentários como o de Fernanda endossam a violência contra crianças. “Nem de brincadeira devemos falar isso, se você não tem paciência, tempo e amor para ter os filhos, não os tenha. Diz que entrou no BBB por causa deles, mas verbaliza que às vezes quer jogá-los pela janela”, criticou.

“Não, não mesmo Fernanda nem em pensamento você deveria ter e dizer essas frases. Aliás, ninguém que tenha esse tipo de pensamento deveria ser mãe”, completou Xuxa, dizendo que fazia o desabafo como mãe e mulher.





Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp