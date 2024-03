Reprodução/Instagram - 20.03.2024 Sabrina Sato faz promessa inusitada para Beatriz no BBB 24: 'Te ajudo'

Sabrina Sato divertiu o público do BBB 24 ao visitar os participantes nesta quarta-feira (20) e fazer uma promessa inusitada para a participante Beatriz.

A apresentadora, que participou do reality há 21 anos atrás, brincou com os brothers e comentou o fato da sister ainda não ter perdido a virgindade.

















Enquanto conversava com a participante Beatriz, Sato quis saber se era verdade que a lojista nunca teve relações sexuais. "Bia, você é virgem mesmo?", questionou, o que a sister ficou surpresa que ela soubesse disso: "Eu sou virgem. Você sabe que eu sou virgem?", indagou.

Sabrina confirmou e ainda brincou com a lojista do Brás. "Quando você sair daqui, o prêmio eu não garanto. Mas, a virgindade, eu te ajudo", brincou.

