Lucas Henrique se preocupou após a visita surpresa de Sabrina Sato nesta quarta (20). Semanalmente, no quadro Vou Invadir Sua Casa, o ator Marcos Veras invade a Casa Mais Vigiada do Brasil com algum artista. Nesta semana, a apresentadora foi a escolhida.

Quando chegou, Sabrina Sato conversou com os participantes e perguntou quais deles namoravam. Buda respondeu ao apontar para aliança que tem com a ex, Camilla Moura.





Na sala, alguns brothers estão comentando sobre a Sabrina Sato dizer que tem uma tag do Lucas Buda que está bombando aqui fora. #BBB24



Ela ainda contou para o capoerista que existe uma hashtag com o nome dele. Após isso, o carioca ficou com uma pulga atrás da orelha.

"Ela falou que tem uma hashtag do Buda bombando lá fora", comentou Bin Laden. "Isso me dá um medo", respondeu ele.

