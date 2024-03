Reprodução/Globo - 18.03.2024 Wanessa Camargo falou de expulsão do 'BBB 24' no 'Fantástico'





Wanessa Camargo concedeu a primeira entrevista à Globo após a expulsão do "BBB 24" , no "Fantástico" deste domingo (17). A cantora falou dos embates com Davi no reality show e negou que cometeu certas atitudes contra o brother, apontadas pela jornalista Renata Ceribelli. No entanto, a emissora desmentiu algumas declarações com vídeos que comprovam o contrário das falas da artista.







Renata apontou, por exemplo, que Wanessa não queria mais dividir quarto com Davi no confinamento. "Não teve isso comigo", rebateu a cantora. Na sequência, a Globo exibiu registros do confinamento, em que Camargo afirmou que "não suportava mais" dividir quarto com o rival e que "preferia dormir no chão".

"Muita coisa você está dizendo que não falou e isso repercutiu como você tendo falado", avaliou a jornalista. "A gente viveu tanta conversa e nessas muitas conversas, às vezes falamos algumas frases, alguma coisa em um momento que não lembramos", ponderou a ex-sister.

Em outro momento da entrevista, Wanessa negou que chamou Davi de "violento". "A palavra violento eu não disse. Disse que a forma que às vezes ele ia para embate, era uma forma agressiva que eu não gostava. Quando cheguei aqui, me assustei com a forma como as pessoas viram, com muita coisa tirada fora do contexto. Porque a gente tem uma rede social hoje muito problemática", declarou.

A edição do "Fantástico" mostrou um vídeo de uma conversa de Camargo com Isabelle Nogueira, em que a cantora declarou: "Sinto violência [do Davi], tenho medo de violência". Ceribelli avaliou: "Você fala que tinha medo dele. A gente vive um estereótipo de que um homem negro na rua pode significar perigo. Isso é um estereótipo horrível em que essas pessoas sofrem muito, basta ser negro para ser violento".

"Hoje eu entendo muito isso, esse lugar de dor. Minha intenção não foi essa [...] Me assustei muito [quando fui chamada de racista]. Quando somos colocadas em um lugar tão grave, como a palavra racista, aquilo era uma roupa que não conseguia vestir", refletiu Wanessa.

Antes da entrevista na Globo, Camargo publicou um vídeo nas redes sociais reconhecendo que cometeu atitudes que se "enquadram" no racismo estrutural. Questionada sobre quais seriam essas condutas, a cantora respondeu: "Escutei muito as pessoas que têm lugar de fala sobre esse tema. O que eu quis dizer nesse vídeo é que não tive a intenção de cometer racismo, em nenhum momento".

"Porque o que entendo sobre racismo estrutural e o que não entendo ainda, porque tenho doze dias fora da casa, é quero fazer um letramento sobre isso, quero entender para aprender. Já [ouvi falar de racismo estrutural], mas sempre entendi de outra forma, porque faltou, talvez, tempo. Faltou eu parar e entender isso", complementou.

Wanessa Camargo também negou que teria "perseguido" Davi por ele ser um homem negro: "Tive problema de convivência pelas atitudes que ele tomava na casa, que me incomodavam. Reconheci que sou uma pessoa branca privilegiada, que nunca vou saber como algumas palavras que, para mim não tem nenhum efeito, podem ser sensíveis para outras pessoas. Para mim, sempre foi sobre o jogo. Nunca foi nada sobre a raça, a cor, nunca foi".

Questionada se pediria desculpas a Davi, a cantora concluiu: "Se isso machucou ele, sim. Espero que tenha a oportunidade de conversar com ele sobre isso. Preciso recalcular a rota e entender como posso melhorar minha fala, como posso tratar isso com mais carinho na próxima vez, na minha vida como um todo".

