Reprodução/Instagram - 02.02.2024 Após término, Dado Dolabella se declara em música: ‘Te quero de novo’

Após Wanessa revelar o término com Dado Dolabella, o cantor se pronunciou por meio de uma música. A canção postada na noite do último domingo (17), depois da entrevista da cantora no “Fantástico”, falava de coração partido.

"Quem sabe se o destino está traçado. Quem sabe se o destino está traçado. Cada dia que nasce é uma folha em branco, nuvens ao vento. Vende falsos profetas com falsas promessas, algemando o pensamento. Enfrente de cabeça erguida, soldado de Deus e dos anjos, não compus a minha vida, mas posso fazer um arranjo. Quem sabe se o destino está traçado", cantou Dado em um trecho.

Mais tarde, o artista postou outra música. "Partiu meu coração em dois quando de nós dois sumiu o cheiro dos lençóis e o brilho do olhar se apagou. Caminho dos sonhos se extinguiu quando você de mim fugiu. Eu sei que vacilei demais, mas juro que não pensei. Em nenhum momento vou te machucar, por isso te quero outra vez, preciso demais do seu calor, meu bem, me perdoa, por favor. Tá escrito, sim, eu nasci para você, você nasceu para mim. Um grande amor não pode terminar assim, por isso que eu te espero, meu amor", se declarou.

Wanessa anunciou o término com Dado durante uma entrevista para o “Fantástico”. "A gente terminou o relacionamento. Tenho muito carinho por tudo que vivi. Neste momento preciso olhar pra mim, pros meus filhos e pro meu trabalho. A gente não deixa de gostar. Ainda tenho um sentimento, lógico, mas quando a gente percebe que a gente precisa, nesse lugar agora, se olhar primeiro. E preciso me amar e me acolher primeiro agora", afirmou a cantora.

Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente







Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp