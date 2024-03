Reprodução / TV Globo Wanessa Camargo confirma fim de relacionamento com Dado Dolabella

Durante a entrevista para o Fantástico neste domingo (17), a primeira após ser expulsa do BBB 24, Wanessa Camargo falou do momento que a levou a ser desclassificada e revelou o término com Dado Dolabella.

Na conversa, a cantora afirmou que acredita que “faltou flairplay” em Davi e que tudo não passou de uma brincadeira. "Sob o prisma do programa, de ser justo, eu acho que foi justo. Sobre o fair play, não acho que foi justo", disse.

Wanessa também confirmou o fim do relacionamento com Dado Dolabella: "A gente terminou o relacionamento. Tenho muito carinho por tudo que eu vivi, mas agora, nesse momento, preciso olhar para mim, para meus filhos, para meu trabalho”.

“Ainda tenho o sentimento, lógico, mas preciso me amar e me acolher primeiro agora", completou.

Dado e Wanessa tinham reatado o namoro em 2022, após quase duas décadas separados.

Se eu fosse a Wanessa jamais teria dado esta entrevista vergonhosa! Ela conseguiu até se contradizer com o vídeo que postou esta semana!

Na terça, havia assumido racismo estrutural! #Fantástico



pic.twitter.com/Einqw7xSAk — Florbella Spanca 🚩🌵🇪🇪🚗 (@FlorbelaEspanc5) March 18, 2024





