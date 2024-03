Reprodução/Globo - 18.03.2024 Mentira e promessa marcaram madrugada no 'BBB 24'





A formação do 13º paredão do "BBB 24" agitou a madrugada desta segunda-feira (18) no reality show. A noite foi marcada por críticas entre grupos, uma mentira de Pitel sobre a berlinda e a promessa de desistência de uma participante. Confira o resumo!





Mentira

Na última semana, Fernanda e Pitel encontraram uma mala em um quarto e descobriram o "Poder do Falso". A ação era uma brincadeira do quadro "Vamo Invadir Sua Casa", mas desde o início as sisters fingiram para os colegas que ganharam algum poder decisivo no paredão.

Tadeu Schmidt chamou Pitel ao confessionário durante a formação da berlinda e confirmou que o poder não significava nenhum privilégio para a participante, mas deixou a critério dela o que fazer com essa informação. A assistente social, então, optou por mentir sobre o caso.

Após o programa ao vivo, Giovanna questionou qual seria a "fofoca" da colega e Pitel detalhou a mentira, sugerindo que poderia vetar o poder curinga de Raquele na berlinda. "Eu ia vetar o seu [poder curinga], mas ele [Tadeu] explicou qual era a dinâmica e eu disse não, ela vai fazer a coisa certa", declarou.





Ainda no quarto do líder, as participantes fizeram diversas críticas aos rivais. Pitel, por exemplo, reclamou da comemoração de Davi após se salvar do paredão pela prova bate e volta, que contou com menções a Deus. "C*ralho, você está em um jogo. Não está no culto, não", declarou a sister.

Giovanna e Raquele também ouviram conversas do quarto fada na central do líder e a emparedada celebrou que, caso saia do programa, ao menos "desfez" o grupo dos rivais. A doceira ainda fez uma promessa sobre o Sincerão: "Amanhã vou jogar no vento que ela [Alane] falava mal da Isabelle com a Anny e agora está lá chorando com Isabelle".

Promessa de desistência

Raquele enfrenta um paredão com Alane e Beatriz, sisters que já voltaram de várias berlindas na edição. No entanto, as integrantes do grupo "Fada" acreditam que a doceira tem um favoritismo entre o público.





Os possíveis cenários da eliminação foram debatidos por vários participantes na madrugada e Giovanna, amiga e aliada de Raquele, prometeu desistir caso a doceira seja eliminada. "Se essa aqui sair terça-feira, vou apertar o botão. Ah, vou", afirmou a líder.

Irritação

Emparedada, Alane caiu no choro com os aliados e foi consolada pelos amigos. Além dos momentos de emoção, o grupo da atriz ainda aproveitou a piscina na madrugada, cantando e brincando na água.

A ação dos participantes gerou irritação dos rivais. "Não preciso fazer de nada para ficar chamando a atenção. Eles fazem de tudo para aparecer [...] Tenho um ranço absurdo disso", reclamou Giovanna.

A diversão de Alane, Beatriz, Davi e Matteus continuou incomodando os adversários por um longo período. "Queria saber se eu não estou no inferno", ponderou Pitel. "Sou de Peixes [signo], é a última encarnação de acordo com o zodíaco. O que fiz de tão grave para merecer isso, nas minhas outras vidas?", avaliou Giovanna. Leidy Elin ainda cantou alto para tentar competir com os gritos.

