Favorita para o prêmio do “BBB 16” e expulsa desta temporada por agressão, Ana Paula Renault usou as redes sociais nesta quarta-feira (13) para defender Leidy Elin, do “BBB 24”, e acusar Boninho, diretor do reality, de “ridicularizar” a competidora.



“Só por que a Leidy Elin foi contra o seu favorito [Davi], ela está sendo duramente atacada nas redes sociais. Inclusive, ela nem Instagram tem mais, porque derrubaram o Instagram dela. E lendo em outras redes, eles [fãs de Davi] falam: 'E se recuperar, a gente derruba de novo'. Vocês acham isso correto?”, comentou Renault.



A jornalista apontou as diferenças entre o programa e a “vida real”, enfatizando que o “massacre que está acontecendo com Leidy Elin é algo criminoso”. Desde que jogou as roupas de Davi na piscina , a participante está sendo vítima de ataques racistas nas redes sociais e teve o próprio Instagram derrubado .



“Então, eu estou aqui para vocês entenderem que esse massacre que está acontecendo com a Leidy Elin é algo criminoso. Inclusive, militantes negros estão chamando a Leidy Elin de 'escrava', de 'traidora', de 'mucama'. Gente, vocês não conseguem perceber que isso também é racismo?”, argumentou.



“E o pior: racismo junto com machismo. Porque vocês são incapazes de reconhecer o poder e a inteligência de uma mulher negra”, acrescentou. A ex-BBB ainda relembrou da pegadinha que Boninho fez com Leidy.



Ao teorizar sobre o favoritismo de Davi, Leidy disse que ele trocava muito de microfone. Boninho resolveu enganá-la e a chamou diversas vezes ao confessionário .

“A Leidy Elin foi a primeira que sacou o favoritismo do Davi, porque ela virou e falou assim: 'Ah, ele tá trocando muito o microfone, ele pode ser o favorito'. Leidy Elin foi a primeira a falar isso dentro da casa”, explicou.



A jornalista apontou que Boninho teria ridicularizado Leidy e comparou o episódio com outras situações de machismo enfrentadas pelas mulheres. “E o que o Boninho fez? A ridicularizou. Porque geralmente é isso que vocês fazem com nós mulheres, quando a gente percebe alguma coisa que os deixam desconfortáveis", pontuou.

Confira o pronunciamento na íntegra:

Se você acolheu o Davi pela perseguição de 20 pessoas em uma casa

Por que não acolher @leidyelin perseguida por milhões de brasileiros? pic.twitter.com/8MaLAFxKcM — Ana Paula Renault (@anapaularenault) March 13, 2024





