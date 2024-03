Reprodução BBB 24: Tadeu Schmidt dá esporro em Leidy Elin após briga com Davi

O apresentador Tadeu Schmidt iniciou o programa desta terça-feira (12) dando um sermão em Leidy Elin. A sister foi alvo da bronca por ter atirado as roupas de Davi na piscina durante a madrugada.



Quebrando o clima usual, Tadeu apareceu sério nesta noite e impediu os participantes de aplaudirem a entrada dele ao vivo.

"Sem aplausos hoje, por favor. É bonitinho quando vocês encerram qualquer dinâmica com aplausos. Eu não quero que se confunda com esse momento que não tem nada de bonitinho", declarou, deixando os brothers surpresos.

"Nós chegamos no limite! O que Leidy fez de jogar as roupas do Davi na piscina não pode se repetir, esse tipo de exagero não pode se repetir. As vinganças que Davi ameaçou fazer poderiam passar do limite. Chega, basta. Onde isso vai chegar? O negócio foi escalando de um jeito... Esse não é o BBB que ninguém quer ver", decretou.

Tadeu: “Chegamos no limite! O que a Leidy fez em jogar as roupas do Davi na piscina não pode se repetir. Chega! Basta!” #BBB24



pic.twitter.com/5HjBbFqoA3 — Dantas (@Dantinhas) March 13, 2024