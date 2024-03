Reprodução Instagram - 12.3.2024 Perfil do Instagram de Leidy Elin é derrubado

Após ter jogado as roupas de Davi na piscina do "Big Brother Brasil 2024", Leidy Elin teve o perfil do Instagram derrubado nesta terça-feira (12). Ao buscar o nome de usuário da sister na plataforma, o resultado é inconclusivo e não é possível acessar a conta, tampouco ver fotos ou vídeos que estavam hospedados lá.







Os administradores do X, antigo Twitter, da participante alegaram que a queda na conta se deu por uma parcela de espectadores que se juntaram para "derrubar o Instagram da Leidy". Segundo eles, outro perfil também está ameaçado.





"Os limites estão sendo gravemente ultrapassados ao ponto de uma boa parte do público se juntar para derrubar o Instagram da Leidy. E adivinhem? Conseguiram. Sabem o que mais? Querem derrubar até o Twitter (atual X). Isso é jogo limpo?", questionaram.





A equipe, inclusive, afirmou que, enquanto Leidy está sendo atacada por ter jogado as roupas de Davi na piscina, o público não está falando sobre o brother ter dito que faria xixi ou coco como forma de vingança a sister.





"Por que não estão falando sobre ele ter dito que queria fazer xixi ou colocar coco na cama de Leidy? Por que não estão falando sobre ele ter dito que ia pegar um balde de água e tacar nela enquanto estava dormindo?", acrescentaram.

Desde ontem, os números de ataques racistas aumentaram e de forma absurda enquanto a pauta da discussão é sobre ATITUDES DENTRO DO JOGO.



