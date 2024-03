Reprodução/Globoplay - 12.03.2024 BBB 24: Equipe de Leidy revela ataques racistas após briga com Davi





A conta de Leidy Elin no Instagram saiu do ar nesta terça-feira (12), após a sister ter protagonizado uma briga no BBB 24 junto com Davi . Nesta madrugada, os dois discutiram na casa, trocaram xingamentos e a sister jogou uma mala de roupas do baiano na piscina. A equipe da trancista relatou que ela vem sofrendo ataques racistas na internet , repudiou a atitude e falou sobre o perfil na web.

"Desde ontem, os números de ataques racistas aumentaram e de forma absurda enquanto a pauta da discussão é sobre atitudes dentro do jogo. Os limites estão sendo gravemente ultrapassados a ponto de que boa parte do público se juntaram para derrubar o Instagram da Leidy. E adivinhem? Conseguiram. E sabem o que mais? Querem derrubar até o Twitter. Isso é jogo limpo?", questionou os administradores da página da sister.







Após o episódio, Davi precisou entrar na piscina para recolher suas roupas e colocá-las todas na secadora. Na madrugada, o baiano falou sobre vingança e quase chegou a realizar uma das ideias que teve, mas foi impedido por um aviso da produção. Em nota, a equipe de Leidy comentou a fala do motorista.





"Leidy Elin está vivendo as emoções do jogo, está expondo todas as opiniões sobre atitudes sendo que um reality show é sobre isso. Enquanto muitos atacam sobre o que Leidy fez, por que não estão falando sobre ele ter dito que queria fazer xixi ou colocar cocô na cama da Leidy? Por que não estão falando sobre ele ter dito que ia pegar um balde de água e tacar nela enquanto estava dormindo? Não toleramos e nem incentivamos ataques racistas. Que tal começarmos a jogar limpo?".

O perfil da sister não aparece mais no Instagram no momento. Antes da treta, a mãe dela, Carla Magalhães relatou que estava triste com os ataques que a filha vinha sofrendo nas redes sociais. A última postagem de Carla, inclusive, foi no dia anterior ao grande barraco que aconteceu na casa.

"Todas as pessoas têm direito de torcer pra quem quiser. Quem não torce por ela eu respeito, só não aceito as ofensas, xingamentos e atos racistas pra cima da minha filha. Só peço respeito e que vocês pensem que por trás de um jogo existe uma mãe que fica triste diante de tanta crueldade em ações contra a minha filha só por não ser o jogo que algumas pessoas concordem", disse a mãe de Leidy.

