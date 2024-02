Reprodução Instagram - 14.2.2023 Boninho e Leidy Elin

Diretor do “Big Brother Brasil 2024”, Boninho usou as redes sociais nesta segunda-feira (14) para contar aos internautas que planeja fazer uma pegadinha com Leidy Elin, uma das participantes do grupo Pipoca desta edição.



Isso porque a sister criou uma teoria de que Davi está querido pelo público por conta das trocas de microfone dele no confessionário. Em resposta à ela, o marido de Ana Furtado vai aumentar as trocas de microfone dela também, para que ela pense ser uma das favoritas no jogo.



“Se troca de microfone no ‘BBB’ é sinônimo de popularidade, Leidy Elin vai ganhar dois dias de estreia. Brincando com teorias”, disse o marido de Ana Furtado, através do Instagram.



De acordo com o diretor, Leidy será chamada ao confessionário na próxima quinta-feira (15) e também na sexta-feira (16), em horários previstos às 12h e 17h. “A gente [produção do reality] vai devolver para ela a mesma teoria”, ironizou Boninho.



Nos comentários do vídeo, internautas repercutiram o momento e a ‘pegadinha’ feita pelo diretor do “BBB”. “Vai achando que o tio Boni brinca em serviço”, escreveu um usuário do Instagram. “Adoro seu sarcasmo”, opinou outro. Tadeu Schmidt, apresentador da atração noturna, adicionou um emoji de diabinho e outro chorando de rir.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: