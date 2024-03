Reprodução/Globo - 14.03.2024 Ana Maria Braga no 'Mais Você'





Ana Maria Braga avaliou a própria postura no bate-papo com os eliminados do "BBB 24", durante o "Mais Você" desta quinta-feira (14). A apresentadora falou da educação que tem com os convidados, após a conversa com Yasmin Brunet no programa matinal da Globo.





"Ontem tomamos café com a Yasmin, com opiniões a favor e a contrário. Mas acho que tem uma coisa importante, que é a gente respeitar o ser humano", declarou. Ana Maria ainda ressaltou que não tem o papel de julgar os eliminados que passam pela atração.

"Não estou aqui para julgar ninguém, estou aqui para saber das coisas. A pessoa que é educada comigo, só posso ser educada também", ressaltou. A declaração acontece após a entrevista com Yasmin dividir opiniões nas redes sociais.

Alguns espectadores criticaram a condução do bate-papo, pelos questionamentos que foram feitos a eliminada e polêmicas que ficaram de fora da conversa. No entanto, a apresentadora também recebeu elogios, como de Luiza Brunet, mãe da ex-sister.

