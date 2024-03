Reprodução/Instagram/Globo - 05.03.2024 Luiza Brunet foi criticada após ofensas de Yasmin Brunet a Davi no 'BBB 24'





Luiza Brunet postou uma homenagem em relação à participação de Yasmin Brunet no BBB 24 . A loira foi eliminada na última terça (12) e ganhou uma dedicatória da modelo. "Que orgulho tenho da Yasmin", iniciou ela na legenda da postagem.

"Agradeço à Ana Maria Briga pelo carinho, respeito. Saiba que eu e o Brasil respeitamos sua história e a admiramos muito", elogiou ela. "'Ser uma boa mãe é isso não há modelo perfeito, cada uma individualmente faz o seu melhor'", disse ela.





Nos comentários da publicação, os seguidores da modelo discordaram do psicionamento dela. "Isso foi uma entrevista ou uma campanha contra Davi?", questionou um torcedor do baiano. "Orgulho... do quê? O que essa menina fez de tão relevante?", perguntou um segundo.

Yasmin Brunet foi a 12ª eliminada do Big Brother Brasil, com 80,76% dos votos em um paredão triplo com Isabelle e Lucas Henrique.

