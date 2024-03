Reprodução/Globo - 14.03.2024 Ana Clara ensinou Yasmin Brunet a usar sanduicheira após gafe no 'BBB 24'





Ana Clara entrevistou Yasmin Brunet após a eliminação do "BBB 24" e repercutiu um erro que a modelo cometeu no confinamento. A ex-sister viralizou nas redes sociais após usar uma sanduicheira de forma errada, movimentando o pão ao invés de virar o utensílio no fogão. A apresentadora, então, decidiu ensiná-la a usar o objeto.







Ana questionou qual era o "sentido" de Yasmin mexer no pão durante o preparo do sanduíche, já que é possível virar o utensílio no fogão. "O quê? Ainda não entendi [risos]", reagiu a modelo. A apresentadora explicou novamente como se usa a sanduicheira e Brunet compreendeu.

A reação da ex-sister surpreendeu, já que ela assumiu a "burrice" no erro. "Ah, não. Era só virar? Que burra. P*ta que pariu. Que imbecil que eu fui. Que vergonha", declarou a modelo.

Entre risadas, a apresentadora concordou e reagiu: "Muita vergonha". Veja abaixo o momento no programa "BBB - A Eliminação":





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: