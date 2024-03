Reprodução/Instagram - 21.02.2024 Deniziane no 'BBB 24'

A pipoca Deniziane resolveu buscar apoio profissional depois de ter sido eliminada do “BBB 24”. A ex-sister usou as redes sociais nesta quinta-feira (14) para contar que começou a fazer terapia e o motivo de ter tomado a decisão.



“Hoje iniciei a terapia com um profissional. Parece que o cara pegou meu coração, fez uma limpeza espiritual e me colocou de volta no mundo. Eu nunca tinha feito terapia na vida, e sabia que precisava. Tenho alguns traumas de relacionamento, de coisas que já passei”, iniciou ela, que se relacionou com Matteus quando estava confinada no reality.



A fisioterapeuta apontou que tinha dificuldades em expor os próprios sentimentos e que a terapia tem ajudado ela nesse aspecto. “Vi como tento ser forte o tempo todo e não coloco meus sentimentos para fora. É algo que preciso melhorar. Tenho que entender que não preciso estar bem o tempo todo”, defendeu.



“Acho que não me permito ser fraca, porque sempre tento ser o ponto forte para outra pessoa. Tenho uma característica - vocês devem ter visto no programa - sou muito conselheira. Em relação à amizade, pego aquilo para mim, sou muito fiel às minhas amizades”, finalizou.

Deniziane terminou a relação com Matteus poucos dias antes da eliminação dela. Recentemente, o brother se aproximou da manauara Isabelle e alguns fãs torceram pelo romance. Deniziane não se pronunciou em relação a aproximação dos competidores.





