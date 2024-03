Reprodução/Instagram/Globo - 10.03.2024 Camila Moura acusou Lucas Buda de traição no 'BBB 24' e terminou casamento





Lucas Henrique assistiu ao vídeo do Anjo na tarde deste domingo (10), durante o almoço especial no "BBB 24". O recado gerou grande expectativa do público, já que Buda esperava ver a esposa, Camila Moura, mas ela não apareceu.





Leidy Elin, MC Bin Laden e Yasmin Brunet foram convidados para participar do almoço do Anjo com Lucas. Amigos próximos e familiares mandaram recados no vídeo. "Cadê a Camila, gente?", questionou após o vídeo, concluído com um registro dos cachorros do ex-casal.

Yasmin aconselhou Buda a não ficar "noiado", já que ele mesmo já havia pensado na possibilidade de Camila não aparecer no conteúdo. Já Leidy sugeriu que a ausência significa que a esposa quis dar oportunidade para outros mandarem mensagens para ele.









O silêncio dominou o almoço após o vídeo. Os participantes questionaram quem eram algumas das pessoas que apareceram no recado e Lucas exaltou amigos que enviaram mensagens para ele.





"Não sei se ela está bem, se não está. E se as pessoas estiverem me atacando lá fora e ela não quer [...] Mas se tivessem 10 vídeos do anjo, queria ver 10 vezes ela", questionou o brother, especulando que a companheira estaria recebendo mais exposição do que gostaria fora do programa.

Na casa, os confinados também comentaram a ausência de Camila no vídeo do Anjo. Pitel demonstrou choque após o vídeo acabar, mas logo entrou na brincadeira com Fernanda. A dupla ironizou que o brother iria desistir porque o casamento "acabou".



🚨CONFIRA: Reação da casa ao ver que Camila não apareceu. #BBB24

pic.twitter.com/TcnwPjdSaM — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 10, 2024









Entenda a polêmica

Camila terminou o relacionamento após acusar Lucas de traição , pelos flertes e proximidade do brother com Pitel no confinamento. Na madrugada, o professor expressou preocupação se a esposa apareceria no vídeo, mas Moura reforçou as críticas ao ex e disse que "esperava o tombo" do participante .

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: