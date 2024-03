Reprodução/Globo - 10.03.2024 Pitel reagindo a ausência de esposa de Lucas em vídeo do Anjo no 'BBB 24'





O almoço do Anjo Lucas movimentou as redes sociais e a casa do BBB 24 neste domingo (10). O recado gerou grande expectativa do público, já que Buda esperava ver a esposa, Camila Moura, mas ela não apareceu.





Após assistirem ao vídeo, os participantes acharam estranho a ausência de Camila. Em conversa com Fernanda, Pitel brincou com a situação: "Lucas, o pior que pode acontecer é você estar solteiro e ex-BBB", disse aos risos.

A Pitel e a Fernanda rachando do Oucas está solteiro: “O pior que pode acontecer é você estar solteiro. Solteiro e ex-BBB.” #BBB24 pic.twitter.com/KXYnVRGTZ4 — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) March 10, 2024





"Quando ele chegar, a gente canta a música 'Tô Solteiro', a gente vai cantar isso para ele", diz a sister ao cantar a música "Praieiro", interpretada pela banda Jammil e Uma Noites.

ELAS SÃO O CÃO! Fernanda e Pitel cantando “sou praieiro, tô solteiro” pro Buda após ele sair do Almoço do Anjo. #BBB23 pic.twitter.com/5pFf2na3Lu — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) March 10, 2024





Quando Lucas Buda voltou do almoço do Anjo com os convidados, Leidy Elin, MC Bin Laden e Yasmin Brunet, as sister cumpriram com o combinado e debocharam da situação e cantaram a música.

Após Buda cogitar que Camila deu chance para outra pessoa da família aparecer, Pitel ainda disparou: “Ele está querendo se enganar (…) Sabe o que é? É um término pro Brasil todo ver", brincou a sister e todos caíram na risada.

Pitel sobre o Buda pensar que a Camila deu chance para outra pessoa aparecer. “Ele está querendo se enganar (…) Sabe o que é? É um término pro Brasil todo ver.” pic.twitter.com/ik84UujUZ2 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) March 10, 2024





Entenda a polêmica

Camila Moura terminou o relacionamento de 15 anos após acusar Lucas de traição pelos flertes e proximidade do brother com Pitel no confinamento. Na madrugada, o professor expressou preocupação se a esposa apareceria no vídeo, mas Moura reforçou as críticas ao ex e disse que "esperava o tombo" do participante.